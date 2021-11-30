В Киеве простились с экс-мэром Омельченко

Фото: Lb.ua

Сегодня в Киеве простились с бывшим мэром столицы, почетным гражданином Киева , депутатом Киевсовета Александром Омельченко.

Церемония прощания прошла в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Проститься с Омельченко пришли родственники, действующий Киевский городской голова Виталий Кличко, депутаты Киевсовета, жители столицы, сообщает корреспондент LB.ua.

Церемония прощания прошла с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА проверяли наличие сертификатов о ковид-безопасности.

Александра Омельченко похоронят на центральной аллее Байкового кладбища.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Бывший глава КГГА (1996-2006), мэр Киева в 1999-2006 годах и действующий депутат Киевского городского совета Александр Омельченко скончался 25 ноября. За неделю перед тем 83-летний Омельченко был госпитализирован с коронавирусом. Кличко на одном из заседаний Киевсовета в ноябре сообщил, что депутат находится в непростом состоянии.

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 года в Винницкой области. Кандидат технических наук. Работал на предприятиях "Киевгорстроя" в должностях от рабочего до директора завода железобетонных конструкций, также был главным инженером строительного комбината и первым заместителем главы "Киевгорстроя".

После пребывания в Афганистане в 1987-1989 годах, работал в системе Госстроительства, был заместителем председателя исполкома Киевского городского совета, занимал должности генерального директора "Киевреконструкции".

В 1994–1996 годах был первым заместителем главы КГГА. В августе 1996 года возглавил этот орган. С мая 1999 по 2006 год был киевским городским головой.

В 2007-2012 годах был народным депутатом от "Наша Украина - Народная самооборона" по квоте Народной самообороны Юрия Луценко. Возглавлял парламентский комитет по государственному строительству и самоуправлению.

С 2011 года не является членом НУНС. В 2012 году хотел участвовать в выборах в парламент по мажоритарному округу, но затем снял свою кандидатуру.

В 2014 году снова баллотировался на выборах городского головы Киева . В этих выборах не победил, но прошел в Киевский городской совет.

В действующем составе столичного совета возглавлял фракцию "Единство". Был главой постоянной комиссии по вопросам охраны культурного наследия и членом комиссии по оценке коррупционных рисков в деятельности Киевского городского совета.