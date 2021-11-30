Пришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для Украины, – Кулеба

Действия РоSSии против Украины оказывают давление в области безопасности всего восточного фланга стран-членов блока, считает министр.

Пришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для Украины, – Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: Укрінформ

Украина считает, что пришло время для обсуждения вопроса конкретной помощи со стороны НАТО для всего Черноморского региона.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в интервью изданию Delfi, перевод которого представлен на сайте МИД.

"Мы ценим однозначные сигналы со стороны НАТО, которые звучат в информационном пространстве в последние недели, но пришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для укрепления безопасности в более широком Черноморском регионе, и как конкретно Альянс может помочь Украине в сложившейся ситуации. Речь идет не только об интересах Украины. Начнет ли РоSSия военную операцию против Украины или решит не делать этого, но продолжит подрывать Украину изнутри - во всяком случае это будет создавать давление в сфере военной безопасности на весь восточный фланг Альянса", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба подчеркнул, что Альянс заинтересован в силе Украины, ведь это - гарантия безопасности блока на восточном фланге. Министр добавил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он поделился мнением о помощи блока Украине. В настоящее время Кулеба отправляется на встречу министров иностранных дел НАТО в Риге.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень мощным сигналом в поддержку Украины. Он убежден, что цель действий РоSSии - дестабилизация ситуации в Европе и срыв евроатлантических устремлений Украины.

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