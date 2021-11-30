Лукашенко: "Как только Украина попытается развязать конфликт с Россией, Беларусь не останется в стороне"

Запад якобы использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией.

Лукашенко: "Как только Украина попытается развязать конфликт с Россией, Беларусь не останется в стороне"
Олександр Лукашенко
Фото: belta.by

Беларусь не размахивает оружием, но готова ответить, если кто-нибудь придет сюда с мечом или ружьем. Если же Украина попытается развязать конфликт с Россией, Беларусь не останется в стороне.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по вопросам военной безопасности, передает БелТА.

"Нам нужно защищать свою страну. Я не драматизирую события, но предупреждаю военных: мы должны адекватно реагировать на любое их перемещение (тех, кто представляет угрозу безопасности Беларуси)", - сказал он.

Лукашенко заявил, что Запад якобы использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией.

"Наверное, они озабочены тем, что у нас меньший поток мигрантов, потому что мы использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают, что если только Украина попытается развязать конфликт с Россией, Беларусь не останется в стороне, поэтому белорусская армию нужно сдерживать на западных границах", - цитирует Лукашенко белорусское информагентство.

Лукашенко, пришедший на встречу в форме "главнокомандующего", поставил перед военными задачу "сохранить готовность в любой момент реагировать на угрозу безопасности страны".

"Вы должны прекрасно понимать: мы военные люди. Не дай Бог, что произойдет, мы беремся за оружие. Не забывайте о территориальной обороне - это наши хорошие резервы", - сказал белорусский диктатор.

Лукашенко напомнил военным, что вблизи границы с Беларусью Украина проводит спецоперацию "Полесье", в связи с чем приказал им реагировать в случае необходимости.

"Но хочу еще раз подчеркнуть: мы не размахиваем оружием. Сейчас мы более или менее живем приемлемо, не хотим никаких войн", - сказал он.

Миграционный кризис начался после того, как в сентябре 2020 г. Евросоюз отказался признать легитимность победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и призвал к проведению новых свободных выборов в Беларуси за наблюдение ОБСЕ/БДИПЧ. Окончательно, отношения между ЕС и режимом Лукашенко испортились после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного блоггера.

В ответ с июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза. Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу. Ситуация накалилась в начале ноября, когда в приграничных районах Беларуси застряли несколько тысяч мигрантов, которых в Польшу не пускают.

25 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что благодаря слаженным и четким действиям европейских лидеров удалось практически остановить поток мигрантов в Беларусь. Его заявление последовало после того, как представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций против Беларуси.

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