Медиарух обвинил ГБР в давлении на журналиста Бутусова

"Такие действия ГБР являются давлением и должны повлечь за собой уголовную ответственность".

Медиарух обвинил ГБР в давлении на журналиста Бутусова
Фото: president.gov.ua

Медиарух заявил, что Государственное бюро расследований не имело права открывать уголовное производство в отношении главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова.

Об этом говорится в заявлении журналистского сообщества, текст которого есть в LB.ua.

Дело по Бутусову касается опубликованного им самим видео, на котором журналист стреляет из гаубицы Д-20 калибром 152 мм. ГБР открыло уголовное производство, чтобы проверить обстоятельства этого выстрела, квалифицировав дело по статьям 414 УКУ (нарушение правил обращения с оружием повышенной опасности) и 437 УКУ (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Сам Бутусов считает такие действия местью президента Владимира Зеленского за конфликт на пресс-конференции 26 ноября.

Медиарух в свою очередь заявил, что указанные статьи Уголовного кодекса не касаются гражданских, если только нет дополнительных обстоятельств, а журналисты не входят в подследственность ГБР.

Мы считаем, что такие действия ГБР являются давлением на Юрия Бутусова и должны повлечь за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 171 Уголовного кодекса Украины [препятствование законной профессиональной деятельности журналистов]. Для оценки этичности или неэтичности действий журналиста существуют саморегулирующиеся организации, например Комиссия по журналистской этике. Это не входит в полномочия ни ГБР, ни Министерства обороны, ни других государственных органов. В среде украинских журналистов есть разные взгляды на приемлемость поступка Юрия с точки зрения профессиональной этики, но мы все солидарны в том, что этот поступок не может быть поводом для давления со стороны властей", - говорится в сообщении.

Медиарух - сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций. 16 ноября 2021 года представители ведущих медиа призвали журналистов объединиться в профессиональное сообщество для противостояния политическому и коммерческому давлению на свободу слова.

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