"Люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в РоSSии, мы согласны с ними".

Радикальное исламистское движение "Талибан", в середине сентября захватившее власть в Афганистане, поддерживает желание "народа Крыма" жить в РоSSии.

Об этом официальный представитель Исламского эмирата Афганистан и главный спикер "Талибана" Забихулла Муджахид заявил в интервью роSSийскому изданию Оctagon.

"Мы хотим иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией . Мы хотим, чтобы в регионе была стабильность, и не хотим, чтобы РоSSия воевала с какой-то страной", - заявил Муджахид.

Официальный представитель нынешней власти Афганистана озвучил позицию эмирата по поводу оккупированного Россией Крыма.

"По Крыму я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема вскоре решится. Не дай Бог, чтобы из-за этого произошла война в регионе, и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион", - отметил он.

По словам Забихуллы Муджахида, талибы "на стороне людей, проживающих в Крыму".

"Надо слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в РоSSии, мы согласны с ними", – пояснил он.

После уточнения журналиста, что "в Крыму прошел референдум, и люди поддержали присоединение", а Афганистан стал одной из немногих признавших это стран, спикер "Талибана" заявил: "Как я уже сказал, это зависит от того, что хочет народ Крыма. Если хочет быть с Россией , мы - за".