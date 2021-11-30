Рада на этой неделе собирается рассмотреть "ресурсный" законопроект 5600 и заслушать обращение президента

Верховная Рада на этой пленарной неделе намерена принять бюджет на 2022 год во втором чтении, заслушать ежегодное обращение президента и рассмотреть так называемый ресурсный законопроект 5600.

Об этом во время согласительного совета сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

5600 запланирован на завтра, выступление президента – на среду.

"И очень много важных учредительных действий – постановление о создании исполнительного органа власти в сфере защиты прав детей", – отметил Корниенко.

На предпоследней пленарной неделе в этом году также планируется рассмотреть законопроекты об изменениях в бюджет-2021. Корниенко добавил, что в отношении некоторых из этих документов наблюдается "поправочный спам".

"Непосредственно проект бюджета на 2022 год мы ожидаем в ближайшее время от правительства, и хотелось бы, чтобы на этой неделе успели рассмотреть", – отметил он.

Бюджет-2022 должны слушать в четверг, добавил заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Корниенко отметил, что рискованно оставлять такой законопроект на последнюю пленарную неделю. Согласно календарному плану, затем депутаты будут работать в округах и в комитетах.

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк также добавила, что в повестке дня стоят законы о столице и местных государственных администрациях.

"7 декабря в Украине отмечается день местного самоуправления. Общины ожидают справедливого реформирования. Но осуществлять и завершать эту реформу следует с соблюдением европейской хартии местного самоуправления, которую в 1997 году ратифицировала Верховная Рада Украины. А именно – гарантировать административную и финансовую состоятельность органов местного самоуправления". Этим принципам и обязательствам, наверное, должны соответствовать законы о местных государственных администрациях и городе Киеве-столице Украины, которые стоят в этой повестке дня. Вы знаете, что это очень неоднозначные законы.Вы знаете, что в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС также отмечается, что в основе модели организации власти демократического государства должен стоять как раз принцип народовластия. Очень прошу, чтобы учитывались принципы европейской хартии, и принятие этих законов не становилось угрозой для европейской интеграции", - отметила она.

Напомним, в бюджет-2022 закладывают деньги, которые должны быть получены в результате принятия 5600.

На прошлой неделе первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко обещал, что Верховная Рада в четверг одним из первых в повестке дня будет рассматривать так называемый ресурсный (или "налоговый" и "антиахметовский") законопроект 5600. Однако в тот день его сняли с повестки дня.

Законопроект 5600, изначально названный "антиахметовским", касается повышения налогов. Планировалось, что он поможет привлечь в бюджет около 30 млрд. гривен. Между первым и вторым чтением депутаты убрали дискуссионные нормы по увеличению налогообложения, в то же время, согласно анализу, документ изменили так, что крупнейшие финансово-промышленные группы смогут платить ренту на добычу железной руды меньше, чем они платят сейчас.

На самом деле в тексте документа непосредственно рудного бизнеса, которым занимается Ринат Ахметов – всего несколько страниц, а остальные – налоги, касающиеся большинства граждан.

5600 был принят в первом чтении 1 июля на внеочередном заседании. 17 ноября глава фракции "Голос", первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении откладывают, потому что за него нет голосов.

Законопроект будут слушать по спецпроцедуре, то есть будут голосовать только за приоритетные правки, а не за все, которых больше 11 тысяч.