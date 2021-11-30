Приговор по делу об убийстве Дениса Вороненкова будет оглашен 1 декабря

Суд присяжных Шевченковского районного суда г. Киева завершил рассмотрение дела об убийстве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, присяжные пошли в совещательную комнату для вынесения приговора. Его объявление было назначено на 1 декабря.

Вороненкова застрелил киллер 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Бывший роSSийский депутат переехал в Украину в конце 2016 г. и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Охранник Вороненкова также получил ранение, но успел ранить киллера. В результате убийца скончался в больнице. Им оказался 28-летний Павел Паршов, уроженец Севастополя.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления – Ярослава Тарасенко и Александра Лося.

Находящиеся в розыске материалы на организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Тарасенко и Лосю инкриминировали пособничество в совершении убийства Дениса Вороненкова по заказу (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Кроме того, одного из обвиняемых попросили признать виновным в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Прокуратура попросила назначить обоим наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Вдова Вороненкова Мария Максакова считает, что ее мужа заказал не Тюрин, а бывший начальник отдела следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.