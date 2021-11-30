Андрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжи

Экс-глава офиса президента Андрей Богдан обвинил своего бывшего патрона во лжи. Он утверждает, что Владимир Зеленский во время пресс-марафона исказил несколько фактов. В частности, президент якобы сказал неправду о том, кто познакомил его с журналистом Юрием Бутусовым.

Бывший глава Офиса президента Богдан обвиняет Зеленского во лжи

"Вы соврали, что я приводил к Вам Юрий Бутусова (его привел к Вам Покойный Сергей Нижний);

Вы соврали, что Рябошапка Руслан был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не был адвокатом, в этом случае адвокатом был я);

Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте я проверил и он не отвечал ни за транспорт Майдана ни за транспорт против Майдана);

Кроме этого Вы соврали еще 100 500 раз", - обратился бывший соратник к Зеленскому через свой Facebook.

При этом он не преминул напомнить о "кварталовском" прошлом гаранта, а также в довольно пренебрежительной форме упомянул о том, что Зеленский во время пресс-марафона "74 раза напомнил обществу, что именно Он Верховный Главнокомандующий и Президент Украины".

"Однако, такое высокое звание не позволяет Вам, достопочтенный Владимир Александрович, врать, потому что то, что Вам можно было в 95-м квартале, не подходит Верховному Главнокомандующему Президенту Украины, которого избрал народ Украины", - обратился Андрей Богдан к своему бывшему начальнику.

Бывший глава Офиса президента Богдан обвиняет Зеленского во лжи

Поводом для обиды экс-главы Офиса президента стали слова Зеленского, обращенные к Юрию Бутусову.

"Когда я стал президентом, мы с вами встречались в студии "Квартала 95" и вас ко мне привел товарищ Богдан. Он сказал: "Вот человек, работавший на Игоря Валерьевича Коломойского и Корбана, когда те защищали Днепропетровскую область. Там сидел товарищ Рябошапка, который был адвокатом Коломойского, это потом он начал выступать и говорить: "На каких мы олигархов работаем". А я сказал: "Мне все равно, на кого вы работали, давайте делать сильную команду", - поделился воспоминаниями Зеленский.

Судя по тому, как "едят" друг друга нынешние и бывшие соратники президента, затея с сильной командой Владимиру Зеленскому не удалась. Причем сейчас, почувствовав, что позиции президента ослаблены, все "бывшие" принялись яростно расшатывать под ним кресло.

Напомним, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков принял в конфликте Зеленского и Ахметова сторону олигарха. Он заявил, что в такое тяжелое время для страны президент не может себе позволить воевать с крупным бизнесом.


Марченко Любов, Тудей

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