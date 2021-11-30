Начальник райуправления ГСЧС случайно застрелил товарища-полицейского на охоте

Потерпевший скончался в реанимации от полученного ранения в голову.

Начальник райуправления ГСЧС случайно застрелил товарища-полицейского на охоте
Иллюстративное фото
Фото: Пресс-служба полиции

В воскресенье, 28 ноября, на охоте смертельное ранение получил 37-летний инспектор полиции из Черниговского районного управления полиции. Стрелял его товарищ, 39-летний начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области.

Об этом сообщила в понедельник Национальная полиция и Офис генерального прокурора.

"В воскресенье, 28 ноября 2021 года, вблизи с. Майское Городнянской территориальной общины Черниговского района во время охоты начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, не убедившись в безопасности выстрелов, из охотничьего ружья ранил в голову сотрудника патрульной полиции, с которым они вместе были на охоте. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации Черниговской областной больницы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранительные органы не указывают имени стрелявшего.

Черновское районное управление ГСЧС возглавляет Игорь Довгопол.

Уголовным производством об убийстве по неосторожности (ст.119 Уголовного кодекса) будет заниматься черниговский отдел Государственного бюро расследований.

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