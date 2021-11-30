Заявление Разумкова на вступление в партию "Слуга народа" найти не могут, заявления на выход нет - Шуляк

Партия "Слуга народа" не может найти заявление на вступление в свои ряды бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, который изначально был первым номером в списке СН.

Заявления на выход из партии от Разумкова не поступило. Об этом в интервью LB.ua сообщила глава политсилы Елена Шуляк. Она отметила, что ей до сих пор не понятно, является ли экс-спикер членом партии.

"Если он был руководителем партии, нужно хотя бы заявление на вступление. Пока мы не можем его найти. Но думаю, что разобраться с этим – вопрос времени. Думаю, нужно задать вопрос Разумкову, считает ли он себя членом фракции политической партии «Слуга народа» в парламенте? Я смотрела, как подписаны члены МФО: в графе "Членство во фракции" у Разумкова написано "01". "Ноль один" - это его номер по списку. Человек сам не указал, он член фракции или внефракционный", – отметила она.

При этом Шуляк добавила, что партийных билетов физически у членов СН нет. Она также сообщила, что юридически лишить Дмитрия Разумкова возможно. Однако есть и нравственный вопрос.

"Считает ли сам Разумков, что должен сложить мандат, нужно ли это делать нам? Это уже вопрос его внутреннего барометра совести. Я точно не могу принять это решение единолично. Могу лишь сказать свое мнение. Не нужно мешать человеку показать себя в работе. Пусть он много говорит о том, что сделает, для этого зарегистрировал соответствующее МФО "Разумная политика". А за октябрь попал в список прогульщиков. Как мы можем забрать у человека возможность проявить себя?" – отметила она.

Шуляк подчеркнула, что вопрос лишения Разумкова мандата на состоявшемся 15 ноября съезде "Слуги народа" не обсуждали.

"Хотя слышали соответствующие заявления от разных людей с разных эфиров, что Разумкова на съезде готовятся лишить мандата. Однако таких обсуждений у нас не было. Но, пожалуй, кому-то было выгодно раздувать этот скандал, чтобы придать ему значимость", – отметила она.

О том, что лишение Разумкова мандата может рассматриваться (но необязательно) на съезде, говорил действующий тогда глава партии Александр Корниенко.

По словам главы политсилы, сейчас по всей стране "Слуга народа" насчитывает около 1000 партийцев. При этом только местных депутатов более 6300.

Напомним, что после отзыва Разумкова с должности спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что его фракция вряд ли примет этого депутата в свой состав. Сам он считает себя членом фракции, однако на сайте парламента по состоянию на 29 ноября указан как внефракционный.

"Ситуация следующая – в свое время 29 августа я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно Регламенту Верховной Рады, глава, первый заместитель и заместители не входят в состав какой-либо фракции. Но каких-либо дополнительных документов, заявлений об исключении, фракция не принимала решения об исключении – такого не было. Поэтому после завершения своей каденции я автоматически возвращаюсь во фракцию", – заявил он.