ЮАР не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма ковида

Медики страны не фиксируют осложнений у пациентов со штаммом омикрон.

Южно-Африканская Республика не будет вводить дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса омикрон.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает АВС News.

По словам президента, Национальный совет по борьбе с коронавирусом страны обсудил рост заболеваемости коронавирусом и возможное влияние на это варианта омикрон. На данном этапе решили не вводить ограничения.

"Мы учли тот факт, что когда мы столкнулись с предыдущими волнами заражения, вакцины не были широко доступны, и были вакцинированы гораздо меньше людей", - сказал Рамафоса.

Президент ЮАР добавил, что власти будут внимательно следить за уровнем заражения и госпитализации в ближайшие дни и рассмотрит ситуацию на следующей неделе.

По данным Африканского CDC, только 23,66% населения Южной Африки полностью вакцинированы против COVID.

Глава национального объединения медработников SAMA Анжелик Кутзее сообщила, что у жителей ЮАР, инфицированных новым вариантом коронавируса, пока не обнаружено осложнений. В то же время, она отметила, что исследования омикрона находятся на очень ранней стадии.

Кутзее также подчеркнула, что симптомы заражения этим штаммом "необычны", но переносятся легко, пишет DW.

"Зачастую пациенты жалуются на ломоту в теле и чрезмерную слабость. Мы наблюдаем это у молодых пациентов, не у пожилых людей", - уточнила врач.

Напомним, на прошлой неделе в Ботсване и ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2. Вариант B.1.1529, получивший название омикрон, отличается необычно высоким количеством мутаций. Предполагают, что новый вариант коронавируса развился у человека с ослабленным иммунитетом, возможно, больного ВИЧ/СПИДом.

Новый вариант ковида обнаружили уже в европейских странах, Израиле, Австралии и Канаде.

В связи с его распространением многие страны запретили авиарейсы из Южной Африки.