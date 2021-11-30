Соглашение США и ФРГ о роSSийском газопроводе не содержит четких критериев оценки опасности.

Германия заявила в воскресенье, что она продолжает тесно сотрудничать с США по реализации соглашения о "Северном потоке-2", который проходит по дну Балтийского моря и транспортирует газ из РоSSии, передает агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Германии сообщило, что продолжает координировать с администрацией США свои действия по реализации совместного соглашения по газопроводу стоимостью 11 миллиардов долларов.

Администрация Байдена отказалась вводить санкции против оператора газопровода и в июле заключила соглашение с Германией, хотя несколько дней назад ввела новые санкции против связанной с Россией компании Transadria и ее судна.

"Мы принципиально отвергаем санкции между союзниками", - заявили в администрации в ответ на запрос Reuters о публикации сайта Axios, в которой говорилось, что правительство ФРГ призвало членов Конгресса не вводить санкции против "Северного потока-2", поскольку это "ослабит" доверие к США и "в конце концов повредит трансатлантическому единству".

США и некоторые европейские страны выступают против газопровода в обход Украины. Они говорят, что это сделает Европу слишком зависимой от роSSийского газа. Однако некоторые страны, в частности, Германия, утверждают, что эта связь жизненно важна для обеспечения снабжения энергоносителями.

Германия согласилась принять меры, если РоSSия использует энергию как оружие в своих отношениях с Украиной, но заключенное в июле соглашение не содержит четких критериев оценки опасности.

Вчера американский сайт Axios процитировал секретный документ от 19 ноября, в котором изложены шаги Германии, включая "резкие публичные заявления", осуждающие поведение РоSSии и оценивающие приостановку политических встреч.

На уровне ЕС в документе говорится, что Германия "активно участвует в процессе определения вариантов дополнительных ограничительных мер". В документе также говорится, что "Северный поток-2" не представляет угрозы Украине, пока обеспечивается разумный транзит газа, и ссылается на потенциальные санкции в отношении газопровода как "победу Путина", поскольку он разделяет западных союзников.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.