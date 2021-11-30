Кабмин обязал самоизолироваться людей, приехавших с юга Африки

Правительство призвало не ездить в страны, где обнаружили новый штамм коронавируса.

Кабмин обязал самоизолироваться людей, приехавших с юга Африки
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Кабинет министров решил не запрещать въезд людям, недавно находившимся на юге Африки, но обязал их самоизолироваться. Это связано с появлением в этом регионе нового сильномутированного варианта коронавируса омикрон.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Речь идет о ЮАР, Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине (Свазиленд) и Мозамбике.

"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был выявлен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вариант коронавируса B.1.1529, получивший название омикрон, был обнаружен в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. Он отличается необычно высоким количеством мутаций, в связи с чем его сразу объявили вызывающим беспокойство (variant of concern. VoC). Это пятый вариант коронавируса со статусом VoC после вариантов альфа, бета, гамма и дельта. Последний сейчас доминирует в Украине.

Новый вариант ковида обнаружили во многих европейских странах, Израиле, Австралии, Канаде. В связи с его распространением многие страны запретили авиарейсы из стран Южной Африки.

Президент Южно-Африканской Республики заявил, что его страна не будет вводить дополнительные ограничения из-за омикрона. Местные медики говорят, что пока не фиксируют осложнений у пациентов с новым штаммом ковида.

У Украины нет прямого авиасообщения со странами Южной Африки.

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