В воскресенье оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенного "Минском" вооружения
Потерь среди украинских военных нет.
В воскресенье, 28 ноября, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
РоSSийские наемники совершили обстрел в направлении Пивденного, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Как сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке, по состоянию на 7:00 29 ноября, в районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Напомним, в субботу, 27 ноября, оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Оккупанты применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Боевых потерь в рядах ОС не было.