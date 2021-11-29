В воскресенье оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенного "Минском" вооружения

В воскресенье, 28 ноября, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

РоSSийские наемники совершили обстрел в направлении Пивденного, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Как сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке, по состоянию на 7:00 29 ноября, в районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, в субботу, 27 ноября, оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Оккупанты применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Боевых потерь в рядах ОС не было.