В Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

Врачи считают, что экс-президент может присутствовать на завтрашнем суде.

В Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство
Фото: interpressnews.ge

Консилиум врачей диагностировал у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Об этом после посещения военного госпиталя в Гори сообщила руководительница консилиума Мариам Джишкариани, передает ТАСС.

"По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с пребыванием в тюрьме и фактами насилия", – рассказала Джишкариани.

Кроме того, пациент имеет неврологическую симптоматику.

"Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Верника, являющейся следствием голодания", - добавила руководительница консилиума врачей.

По ее словам, Саакашвили нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.

В то же время Джишкариани утверждает, что у Саакашвили нет такого психического расстройства, которое бы не позволило ему присутствовать на суде 29 ноября, сообщает Эхо Кавказа.

"Он сам примет решение о присутствии на судебном процессе, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд", - сказал Джишкариани.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе также заявил, что политик сможет присутствовать на завтрашнем судебном процессе.

"Последнее слово принадлежит самому президенту. Наверное, будет вывод всех трех комиссий, которые должны быть учтены Минюстом. Я не могу вам сказать, каким образом будут сопоставлены эти три комиссии. Насколько мне известно, госкомиссия сказала, что он может присутствовать. Заключение комиссии [Народного защитника Нино] Ломджария, насколько я знаю, такое же, и то же говорит комиссия центра «Эмпатия». Свое заключение должны предоставить врачи, а не правительство или оппозиция", - добавил Кипшидзе.

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