Зеленский ответил на петицию Стерненко о запрете на въезд для граждан РоSSии

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об ограничении права на въезд на территорию Украины граждан государства-агрессора РоSSийской Федерации.

Петиция №22/125566-эп была зарегистрирована 2 ноября. 11 ноября, за 83 дня до завершения сбора голосов, петиция собрала более 25 тыс. подписей. На выходе новости обращение к президенту, инициированное одесским активистом Сергеем Стерненко, подписало 26 828 украинцев.

Ответ обнародован на сайте президента.

Глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. Он отметил, что на фоне продолжающейся роSSийской агрессии значительное внимание к этому вопросу со стороны украинского общества вполне оправдано.

Владимир Зеленский напомнил, что с начала агрессии РоSSийской Федерации против Украины весной 2014 года введено ряд мер по усилению контроля на украинско-роSSийской границе и обеспечению национальных интересов Украины в сфере безопасности и обороны.

Президент уточнил, что среди таких мер, в частности, инициированная в 2015 году остановка действия отдельных положений соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан Украины и РоSSии, а также отмена возможности въезда граждан РоSSии в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет).

Кроме того, с 1 января 2018 года Государственная пограничная служба Украины ввела фиксацию биометрических данных иностранцев, в том числе граждан РоSSии, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, что предусматривает, в частности, сканирование отпечатков пальцев.

"При пересечении границы иностранцами и лицами без гражданства, в частности гражданами РоSSийской Федерации, подразделения охраны государственной границы отделяют лиц, которые могут принадлежать к группам риска, и принимают дополнительные меры с целью недопущения в Украину тех, кто может быть причастен к провокационным или неправомерным действиям" на территории нашего государства. При наличии правовых оснований путешественникам запрещается въезд в Украину в определенном законодательством порядке", - говорится в ответе.

По словам Зеленского, введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и РоSSийской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в том числе с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений.

Учитывая это, президент направил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову "с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан РоSSийской Федерации потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты интересов".

Напомним, в октябре необходимое количество подписей набрала петиция с требованием полного запрета концертов артистов из РоSSии до возвращения Крыма в состав Украины и возобновления контроля Украины над своими восточными границами. Ее автором является продюсер Игорь Кондратюк.