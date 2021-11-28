В УГО опровергли увольнение сотрудников, не сбивших дрон журналистов над резиденцией Зеленского

В Управлении госохраны заявили, что намерены "обратиться в суд".

В УГО опровергли увольнение сотрудников, не сбивших дрон журналистов над резиденцией Зеленского
Президентская резиденция "Синегора" в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области
Фото: unn.com.ua

Управление государственной охраны опровергло информацию журналиста Михаила Ткача об увольнении военнослужащих якобы за то, что они не сбили дрон, который летал над государственной резиденцией "Синегора" на Прикарпатье.

Соответствующее заявление пресс-служба УГО обнародовала вечером 28 ноября.

"Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон... Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.

В Управлении госохраны заявили, что намерены "обратиться в суд по этому поводу".

Вечером 27 ноября в подкасте "Украинской правды" журналист Михаил Ткач сообщил, что из УГО уволили сотрудников, не сбивших дрон репортеров над государственной резиденцией "Синегора" в селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрея Ермак.

Напомним, 24 ноября УП обнародовало материал о том, что президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче. Гостей в резиденцию в Карпатах доставляли с помощью вертолетов ГСЧС.

В офисе президента отметили, что 20 ноября Зеленский работал в Киеве. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. 21 ноября он был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник, 22 ноября, он также находился на рабочем месте.

В ведомстве также отметили, что пользование резиденцией в Гуте в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, "происходило согласно обычным протоколам о перемещении президента и его сотрудников и пользовании соответствующими объектами".

Ермак заявил, что четырехдневного празднования не было и никакие самолеты не использовались. Глава ОП подтвердил, что был в Синегоре в свой день рождения, 21 ноября, но праздновал "практически ночью, когда приехал к маме".

В этом году Андрей Ермак отметил 50-летие.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Евросоюз вслед за Британией запретит авирейсы из южной АфрикиЕвросоюз вслед за Британией запретит авирейсы из южной Африки
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
Умер судья Шестого апелляционного админсуда БабенкоУмер судья Шестого апелляционного админсуда Бабенко
Блок рекламы


Похожие новости
Бурба заявил, что подаст иск против Зеленского из-за клеветыБурба заявил, что подаст иск против Зеленского из-за клеветы
В Киеве прошел "пресс-марафон" Владимира Зеленского. Трансляция
Охрана Зеленского нанесла травмы журналистке, - телеканал "Прямой"Охрана Зеленского нанесла травмы журналистке, - телеканал "Прямой"
Ахметов опроверг заявление Зеленского о втягивании в госпереворотАхметов опроверг заявление Зеленского о втягивании в госпереворот
Президент Европейского совета проинформировал Зеленского о результатах разговора с фюрером РФПрезидент Европейского совета проинформировал Зеленского о результатах разговора с фюрером РФ
Зарплата Зеленского и Офиса ПрезидентаЗарплата Зеленского и Офиса Президента
Советник Зеленского отреагировал на обнародование отчета разведки по "вагнеровцам"Советник Зеленского отреагировал на обнародование отчета разведки по "вагнеровцам"
Украина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSииУкраина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSии
Глава Закарпатской ОГА написал заявление на увольнениеГлава Закарпатской ОГА написал заявление на увольнение
Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"
Последние новости
Подгружаем последние новости