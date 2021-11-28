В УГО опровергли увольнение сотрудников, не сбивших дрон журналистов над резиденцией Зеленского

Управление государственной охраны опровергло информацию журналиста Михаила Ткача об увольнении военнослужащих якобы за то, что они не сбили дрон, который летал над государственной резиденцией "Синегора" на Прикарпатье.

Соответствующее заявление пресс-служба УГО обнародовала вечером 28 ноября.

"Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон... Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.

В Управлении госохраны заявили, что намерены "обратиться в суд по этому поводу".

Вечером 27 ноября в подкасте "Украинской правды" журналист Михаил Ткач сообщил, что из УГО уволили сотрудников, не сбивших дрон репортеров над государственной резиденцией "Синегора" в селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрея Ермак.

Напомним, 24 ноября УП обнародовало материал о том, что президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче. Гостей в резиденцию в Карпатах доставляли с помощью вертолетов ГСЧС.

В офисе президента отметили, что 20 ноября Зеленский работал в Киеве . Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. 21 ноября он был в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник, 22 ноября, он также находился на рабочем месте.

В ведомстве также отметили, что пользование резиденцией в Гуте в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, "происходило согласно обычным протоколам о перемещении президента и его сотрудников и пользовании соответствующими объектами".

Ермак заявил, что четырехдневного празднования не было и никакие самолеты не использовались. Глава ОП подтвердил, что был в Синегоре в свой день рождения, 21 ноября, но праздновал "практически ночью, когда приехал к маме".

В этом году Андрей Ермак отметил 50-летие.