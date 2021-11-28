ДБР возбудило дело после обнародования журналистом Бутусовым видео в фейсбуке (обновлено)

Государственное бюро расследований заявило, что проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, выложенном на своей странице в фейсбуке. Уголовное производство уже начато.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"28 ноября (на самом деле 27 ноября, - ред.) 2021 года журналист выложил видео, где он производит выстрелы из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: «по оккупантам огонь». Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", - отмечают в Бюро.

В ГБР отметили, что все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке ст. 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения) и ст. 437 УК (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Также проверят возможные должностные нарушения лицами, допустившими гражданского гражданина в соответствующее вооружение.

"По предварительным выводам событие произошло за пределами зоны ООС. Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства", - добавили в Бюро расследований.

Заявление о выложенном Бутусовым видео обнародовала и Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

"Украинская делегация категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут подвергнуть угрозе процесс мирного урегулирования, жизни наших воинов и информационную безопасность Украины", - сказано в заявлении.

В украинской делегации в ТКГ считают, что сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует свои Вооруженные Силы.

“В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокационных действий со стороны роSSийско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиления обстрелов позиций Объединенных Сил, поскольку роSSийская сторона регулярно использует тактику обвинений в упреждении для прикрытия собственных преступлений", - говорится в заявлении.

В украинской делегации в ТКГ подчеркивают, что публикация подобных видео в таком контексте и, в частности, указанного, является очередным примером того, как сознательно или бессознательно можно выступить на стороне врагов Украины в информационном противостоянии.

Обновление. После распространения в СМИ сообщения о возбужденном уголовном деле ГБР уточнило, что производство касается не журналиста Юрия Бутусова, а публикации видео в его фейсбуке.

"В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия, как дело. Есть уголовное производство, возбужденное по тому или иному факту, и пока никому не выдвинуто подозрения, оно не может быть против кого-либо вообще. В частности, предметом расследования является выяснение обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию", – объяснили в Бюро.

В сообщении подчеркнули, что в случае необходимости ГБР "может предоставить журналисту бесплатную юридическую консультацию".

"Еще раз подчеркиваем никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не втягивать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства", - отметили в ГБР.

Напомним, во время пресс-марафона 26 ноября президент Владимир Зеленский обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео из Bayraktar.

Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.