В Беларуси координатору волонтерского центра "Весна" выдвинули обвинения по 11 статьям

Мария Рабкова находится в тюрьме более 14 месяцев и отказывается давать показания.

Руководителю волонтерской службы белорусского правозащитного центра "Вясна" Марии Рабковой выдвинули окончательное обвинение по 11 статьям Уголовного кодекса.

Об этом говорится на сайте центра.

В письме родным Рабкова написала, что ее обвиняют в:

организации массовых беспорядков;

подготовке и умышленном создании условий участия в массовых беспорядках;

подготовке людей к участию в массовых беспорядках или финансировании такой деятельности;

грубом нарушении порядка;

призывах к действиям против национальной безопасности Беларуси;

создании экстремистского формирования;

руководстве преступной организацией;

разжигании социальной розни группой лиц;

злостном хулиганстве;

особенно злостном хулиганстве;

осквернении сооружений и порче имущества;

преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества организованной группой;

незаконных действиях в отношении предметов, поразительное действие которых основывается на использовании горючих веществ, совершенных группой лиц.

Рабкова также написала, что среди вменяемых эпизодов есть несколько "висяков", то есть преступлений, которые следователи не могут раскрыть годами. Девушка предполагает, что ее суд пройдет в закрытом режиме.

Центр "Весна" уточняет, что правозащитнице грозит до 20 лет колонии. Ранее она писала родным, что силовики пообещали ей термин "меж Бабарико и Колесниковой".

Рабкова находится в тюрьме более 14 месяцев и отказывается давать показания.