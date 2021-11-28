Тайвань заявил, что 27 китайских самолетов вошли в его зону ПВО
После этого воздушные силы острова подняли истребители.
27 китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.
Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на министерство обороны острова.
После этого воздушные силы Тайваня подняли истребители.
Среди китайских самолетов было пять бомбардировщиков H-6 с ядерным потенциалом и 18 истребителей, а также танкер-заправщик.
Самолеты пролетели мимо южного побережья Тайваня к проливу Баши.
Китай заявление тайваньского правительства не прокомментировал.
"Тайвань, который Пекин рассматривает как свою провинцию, в течение последнего года несколько раз жаловался на китайские военные самолеты, летающие вблизи острова, часто вблизи контролируемых Тайванем островов Пратас", - говорится в сообщении.
Власти Тайваня заявили ранее, что почти 150 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны, которая шире территориального воздушного пространства Тайваня, в течение четырех дней в начале октября, когда Китай отмечал свой национальный праздник.
Отметим, в последнее время на Тайване раздаются призывы к провозглашению независимости острова. В Пекине, в свою очередь, усиливается риторика по Тайваню. Аналитики не исключают, что КНР может попытаться взять остров под контроль силой.
Напомним, остров Тайвань находится под контролем Республики Китай, но с точки зрения Коммунистической партии КНР он является провинцией материкового Китая.
Несмотря на это, Тайвань имеет представительство в более, чем 70 странах мира, в том числе в 18 странах Европы.