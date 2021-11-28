Тайвань заявил, что 27 китайских самолетов вошли в его зону ПВО

27 китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на министерство обороны острова.

После этого воздушные силы Тайваня подняли истребители.

Среди китайских самолетов было пять бомбардировщиков H-6 с ядерным потенциалом и 18 истребителей, а также танкер-заправщик.

Самолеты пролетели мимо южного побережья Тайваня к проливу Баши.

Китай заявление тайваньского правительства не прокомментировал.

"Тайвань, который Пекин рассматривает как свою провинцию, в течение последнего года несколько раз жаловался на китайские военные самолеты, летающие вблизи острова, часто вблизи контролируемых Тайванем островов Пратас", - говорится в сообщении.

Власти Тайваня заявили ранее, что почти 150 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны, которая шире территориального воздушного пространства Тайваня, в течение четырех дней в начале октября, когда Китай отмечал свой национальный праздник.

Отметим, в последнее время на Тайване раздаются призывы к провозглашению независимости острова. В Пекине, в свою очередь, усиливается риторика по Тайваню. Аналитики не исключают, что КНР может попытаться взять остров под контроль силой.

Напомним, остров Тайвань находится под контролем Республики Китай , но с точки зрения Коммунистической партии КНР он является провинцией материкового Китая.

Несмотря на это, Тайвань имеет представительство в более, чем 70 странах мира, в том числе в 18 странах Европы.