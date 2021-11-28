В "желтой" зоне сейчас находится 5 областей, - Минздрав

В "оранжевой" зоне остается только Полтавская область.

В "желтой" зоне сейчас находится 5 областей, - Минздрав
Фото: kharkivoda.gov.ua

В “желтой” зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса сейчас находится 5 областей.

Соответствующие данные размещены на сайте Министерства охраны здоровья Украины.

Это Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне остается только Полтавская область.

А "красными" являются Киев и Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Напомним, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС оставила Львовскую и Луганскую области в "красной" зоне адаптивного карантина по их просьбе. Оба региона попали в нее 30 октября.

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