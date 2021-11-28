Зять председателя поселкового совета в Киевской области с сообщником требовал 600 тыс. долларов за содействие в выделении земли

Им сообщили о подозрении в мошенничестве.

О подозрении в мошенничестве сообщили двум лицам, которые требовали 600 тысяч долларов за якобы содействие в выделении 1,2 га земли на территории Киевской области.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Им сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах – ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Фото: gp.gov.ua

“По данным следствия, зять председателя одного из поселковых советов Киевской области вместе с сообщником обещали предпринимателю, что смогут положительно решить вопрос о выделении земельных участков. Речь шла о передаче 1,2 га земель на территории Киевской области, которые находятся в собственности Государственного агентства лесных ресурсов Украины. За эту услугу предприниматель должен был передать им 600 тыс. долларов США ", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали обоих при получении 300 тыс. долларов.

Фото: gp.gov.ua

Подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога 13,9 млн грн и 3 млн грн.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований оперативного сопровождения ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.