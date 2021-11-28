Зять председателя поселкового совета в Киевской области с сообщником требовал 600 тыс. долларов за содействие в выделении земли
Им сообщили о подозрении в мошенничестве.
О подозрении в мошенничестве сообщили двум лицам, которые требовали 600 тысяч долларов за якобы содействие в выделении 1,2 га земли на территории Киевской области.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Им сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах – ч. 4 ст. 190 УК Украины.
“По данным следствия, зять председателя одного из поселковых советов Киевской области вместе с сообщником обещали предпринимателю, что смогут положительно решить вопрос о выделении земельных участков. Речь шла о передаче 1,2 га земель на территории Киевской области, которые находятся в собственности Государственного агентства лесных ресурсов Украины. За эту услугу предприниматель должен был передать им 600 тыс. долларов США", – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали обоих при получении 300 тыс. долларов.
Подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога 13,9 млн грн и 3 млн грн.
Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований оперативного сопровождения ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Напомним, в октябре Национальная полиция вместе с СБУ задержала по подозрению в мошенничестве двух мужчин, пытавшихся продать 0,8 га земли в Голосеевском районе Киева по поддельным документам.