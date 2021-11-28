Порошенко поедет в США, чтобы восстановить проукраинскую коалицию

"На Западе нет усталости от Украины, а этот тезис продвигает кремлевская пропаганда".

На Западе нет усталости от Украины, а этот тезис продвигает кремлевская пропаганда.

Об этом в эксклюзивном интервью программе The Week сказал пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он также сообщил, что после поездки в Канаду планирует визит в США .

«Никакой усталости от Украины нет. Это нарратив, распространяемый Путиным, называется «Ukraine fatigue». Мне удалось это преодолеть во время миграционного кризиса 2016 года. Это удалось преодолеть и при введении безвиза в 2016-2018 годах, и по продолжению сотрудничества, включая макрофинансовую помощь Евросоюза . Все годы моего президентства», – констатирует Порошенко.

Порошенко добавил, что, вернувшись из европейского турне и Канады, планирует посетить Соединенные Штаты Америки с одной целью – восстановление проукраинской коалиции после перерыва.

«Вопрос приоритета денег, а не ценностей – это один из элементов гибридной войны, которая раньше Путиным велась против Украины. Сегодня она ведется против Европы. Это именно то, о чем мы предупреждали с самого начала агрессии против нашего государства. Миграционный кризис, организованный сегодня на границе балтийских стран и Польши со стороны Беларуси. Ситуация в Боснии и Герцоговине, когда балканская страна находится под реальной угрозой прекращения существования. Вмешательство в выборы значительного количества европейских стран со стороны РоSSийской Федерации означает одно – Путин совершает атаку на ценности, целостность, единство европейских стран и трансатлантическое единство с Соединенными Штатами и Канадой», – убежден пятый Президент.

«Когда меня спрашивали в 2014-2015 годах, а в чем Украина нуждается от Европейского Союза, я говорил 2 вещи – и это не деньги, хотя нам деньги очень нужны. Нам нужно единство Европейского Союза. Все 28 голосов должны голосовать синхронно. И солидарность с Украиной. Тогда мы этого добились. Я уверен, что можем получить сейчас. Потому что, если ты не являешься оптимистом, ты не должен быть президентом воюющей страны. Потому что ты точно проигрываешь, если у тебя нет воли к победе», – добавил он.