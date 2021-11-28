Порошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины

В самый трудный момент Лукашенко может отключить энергетический экспорт в Украину.

Порошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины

У украинских властей нет стратегии, как преодолеть энергетический кризис и при этом не потерять энергонезависимость.

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эксклюзивном интервью для программы The Week на телеканале Прямой.

Он подчеркнул, что покупка электроэнергии у Беларуси опасна, поскольку в самый трудный момент Лукашенко может отключить энергетический экспорт в Украину.

“Какова стратегия страны и высшего политического руководства страны, что делать? Мой ответ очень прост – если ты не знаешь, признайся. Пригласи помощь. Созови СНБО по вопросам энергетики. Пригласи руководителей парламентских фракций. Надо – пожалуйста, я готов прийти, помочь и объяснить, каким образом мы в гораздо более сложных условиях отключили роSSийскую электроэнергию и перестали покупать роSSийский газ”, – напомнил Порошенко.

Он также отметил, что Зеленский должен объяснить стране, почему за средства, которые НАК "Нафтогаз" получил в результате выигрыша в суде против "Газпрома", не купили газ для хранилищ.

Почему были украдены средства НАК "Нафтогаз" вместо того, чтобы купить газ? Тогда не было бы проблем. А почему Коломойский вместе с Зеленским, его бизнес-партнером, таким образом организовали работу Центрэнерго – когда они сожгли уголь, покупали его по супер дорогой цене, а Коломойскому отпускали электроэнергию за полцены, таким образом, нанеся ущерб на многие миллиарды гривен. Вот что делать сейчас?”, – возмутился Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" отметил, что "мы в свое время сделали все возможное для того, чтобы завезти со всего мира уголь, начиная с США, Польши и заканчивая Австралией тогда, когда Путин перестал поставлять нам уголь. Мы ведь это все проходили”.

“Мы признаем, как здесь действовать. Что мы услышали на вчерашней пресс-конференции? Что виноваты люди. Оказывается, они должны были закупать уголь, оказывается, они должны были закупать все необходимое. И на сегодняшний день это поражение или признание собственной беспомощности", – считает Порошенко.

Пятый Президент Украины подчеркнул, что закупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка. "Увидите - Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15 - минус 20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще болезненнее", - резюмирует Порошенко.

Напомним, 22 ноября министр энергетики Герман Галущенко подтвердил возобновление импорта электроэнергии из Беларуси.



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