Шкарлет: в Украине от работы отстранили 2,8 тысяч невакцинированных учителей

Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях – 384 и 281 человек соответственно

Шкарлет: в Украине от работы отстранили 2,8 тысяч невакцинированных учителей
Фото: Макс Требухов

В Украине отстранили от работы 2,8 тыс. педагогических работников из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников заведений общего среднего образования. Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях - 384 и 281 человек соответственно", - написал Шкарлетт.

Он отметил, что вакцинальная кампания от COVID-19 среди педагогов продолжается. Одной дозой вакцинировано 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс. или 86,4% от общего количества.

Дистанционно в Украине продолжают работать 1,2 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне (22 ноября было 1,7 тыс. школ).

"Надеюсь, что в ближайшее время удастся возобновить очное обучение в школах по всей территории Украины. Однако подчеркиваю, что это будет зависеть от каждого из нас и нашего добросовестного отношения к противоэпидемиологическим мерам", - написал Шкарлетт.

Напомним, по состоянию на 22 ноября полный цикл вакцинации получили более 550 тысяч или 84,5% учителей. По крайней мере, одной дозой вакцины от COVID-19 привито 96,2% педагогов.

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