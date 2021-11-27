В Киеве почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов

День памяти жертв голодоморов отмечают в Украине каждый год в четвертую субботу ноября.

Фото: Макс Требухов

Сегодня, 27 ноября, несколько тысяч человек собрались у мемориала жертв Голодомора 1932-1933 годов в Киеве , чтобы почтить память миллионов жертв геноцида украинского народа, организованного руководством Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Участники акции возложили к мемориалу букеты из колосков и зажженные лампадки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

День памяти жертв голодоморов отмечают в Украине каждый год в четвертую субботу ноября.