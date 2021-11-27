Стало известно имя украинского бойца, погибшего вчера на Донбассе

Ему было 29 лет.

Вчера в зоне боевых действий на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб житель Харьковской области, старший солдат 54-й отдельной механизированной бригады Алхасли Али Наиб.

Об этом в Facebook написал и. о. главы Харьковской областной государственной администрации Александр Скакун.

"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб. Парня пытались спасти медики, но, к сожалению, не смогли. Ему было всего 29. Мои искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!" – написал Александр Скакун.

Напомним, с начала субботы, 27 ноября, оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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