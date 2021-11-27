Оккупанты применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Оккупанты применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала субботы, 27 ноября, оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Пивденного роSSийские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 26 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

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