Враг стрелял возле Марьинки и Новомихайловки

Сегодня обстрелов не было.

Враг стрелял возле Марьинки и Новомихайловки
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение пятницы, 26 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Враг при этом применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7 часов утра 27 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потребует доступа к пленным на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей.

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