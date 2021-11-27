Враг стрелял возле Марьинки и Новомихайловки
Сегодня обстрелов не было.
В течение пятницы, 26 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Враг при этом применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.
В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"По состоянию на 7 часов утра 27 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Напомним, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потребует доступа к пленным на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей.