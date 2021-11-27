Аваков принял сторону Ахметова в конфликте с Зеленским

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков принял сторону Рината Ахметова в конфликте между ним и Офисом президента. Аваков не верит, что Ахметов и его окружение готовят государственный переворот. А потому информацию о возможном участии Ахметова в этом мятеже бывший глава силового ведомства считает абсурдной.

Аваков дал оценку конфликту Зеленского с Ахметовым: “Украина за два часа потеряла миллиарды“

Об этом Аваков завил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Президент не осознает, какой эффект может произвести любое его высказывание, считает Арсен Аваков. Ведь он говорит не как обычное лицо, а как глава крупного европейского государства. И именно так воспринимают все его высказывания не только в Украине, но и в мире.

Поэтому своим заявлением о государственном перевороте, который якобы готовит Ринат Ахметов и его окружение, Владимир Зеленский вызвал локальные "штормы" не только на кухнях соотечественников, но и на мировых финансовых биржах.

Аваков дал оценку конфликту Зеленского с Ахметовым: “Украина за два часа потеряла миллиарды“

"Немногие из вас понимают, но за два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Рината Ахметова, всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды", - сообщил Арсен Аваков.

Он считает, что все эти громкие заявления, которые в последнее время звучат из уст главы государства и его окружения – не более чем попытка отвлечь внимание социума от проблем, с которыми уже столкнулось общество, и еще назревающих. В первую очередь – экономического характера. За этими громкими заявлениями Владимир Зеленский и его команда пытаются скрыть свою некомпетентность, которая может привести к тяжелым последствиям для украинской экономики.

"Отсюда возникают интриги, отсюда возникают обиды. Отсюда возникают фантазии и о государственном перевороте в том числе, – выразил свое мнение Аваков и с досадой констатировал: – Страх убивает разум".

По мнению бывшего силовика, президенту следует быть осторожным с высказываниями, особенно сейчас, когда существует опасность нового вторжения на территорию Украины со стороны РоSSии. Он напомнил, как семь лет назад Кремль воспользовался революцией в Украине и прихватил у нас часть территории. Поэтому наверняка не следует должностным лицам столь высокого ранга выносить свои конфликты на всеобщее обсуждение, даже если очень хочется.

Бизнес Рината Ахметова занимает очень большую долю в экономике Украины. Следовательно, глава государства должен уметь договариваться с большим бизнесом, а не выплескивать личные обиды на головы соотечественников, которым и так несладко живется в этой стране, говорит бывший чиновник.

Напомним, Арсен Аваков рассказал, кого из окружения Зеленского он боится назвать своим другом.


Марченко Любов, Тудей

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