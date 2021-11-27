Умерла заместитель Министра образования Любомира Мандзий

27 ноября после тяжелой болезни скончалась заместитель Министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя Министра образования и науки Украины 1 сентября 2019 года, а в период с 25 марта по 25 июня 2020 года исполняла обязанности Министра. В течение 2016-2019 годов была руководителем департамента образования Львовской ОГА и в 2001-2016 гг. работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

За значительный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм в 2020 году Любомира Степановна получила государственную награду Украины «Орден княгини Ольги III степени».

“Любомира Мандзий ушла из жизни в возрасте 48 лет, навсегда оставив след в истории науки и образования, как пример человечности и честности. Ее высокие моральные качества ученого и политического деятеля сформировали авторитет и уважение среди образовательного сообщества. Несмотря на болезнь, она держалась до последнего, всегда болела за образование и пыталась сделать все от нее зависящее для реформы НУШ”, – говорится в сообщении.

Как пишет Zaxid.net, Любомира Мандзий болела онкозаболеванием.

Похороны пройдут 30 ноября во Львове.