Кличко почтил память жертв Голодомора и рассказал историю своей бабушки

"Сегодня я зажгу свечу в знак памяти о голодном детстве моей бабушки, о ее убитых советским режимом братьях и сестрах".

Кличко почтил память жертв Голодомора и рассказал историю своей бабушки

Лидер УДАРа, мэр Киева Виталий Кличко почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы чтим память жертв Голодоморов и политических репрессий. И зажигаем свечу, вспоминая о более чем 10 миллионах украинцев, замученных Голодоморами. Это - трагедия нашего народа, которая до сих пор болит. И мы должны передавать нашим детям и внукам память о страшных страницах нашей истории, которые никогда не должны повториться. О бесчеловечных преступлениях советской власти, которые голодом пытались сломить дух, подавить волю и достоинство украинцев», – написал Кличко.

Он рассказал историю своей бабушки, пережившей голод.

"Мое поколение узнавало о Голодоморе от тех, кто пережил этот ужас. Ведь об этой трагедии тогда не писали в книгах и газетах. Не рассказывали по радио, не показывали по телевидению. В нашей семье голод пережила бабушка Евдокия Филипповна. Когда она рассказывала мне, малышу, о тех временах, я думал, что это жуткая легенда. А то была даже не вся ужасная правда... Бабушка единственная выжила из своих семи братьев и сестер. И одна из немногих в своем родном селе", - написал лидер "УДАРа".

Кличко отметил, что в день памяти жертв Голодомора украинцы традиционно зажигают свечу.

«Сегодня я зажгу свечу в знак памяти о голодном детстве моей бабушки, о ее убитых советским режимом братьях и сестрах. Почитая память более чем 10 миллионов украинцев, замученных голодом. Мы помним», – подытожил Кличко.

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