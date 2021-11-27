Огнестрельное оружие в Украине можно будет зарегистрировать дистанционно

В Украине можно будет дистанционно зарегистрировать огнестрельное оружие. Это уменьшит долю коррупции в вопросах регистрации оружия и ускорит сам процесс.

Однако главную ставку создатели реестра делают не на упрощение процедуры регистрации, а на оздоровление криминогенной ситуации в Украине. Они считают, что с началом работы реестра, правоохранительные органы смогут контролировать оборот огнестрельного оружия в стране, а также быстро раскрывать и предупреждать возможные преступления. Проблема эта назрела давно, ибо согласно оценкам, каждый шестой житель Украины владеет "стволом".

Регистрация такого оружия онлайн станет возможной с началом функционирования Единого реестра оружия, который вот-вот начнет действовать. Его разработку завершают в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД .

В реестре будет храниться исчерпывающая информация обо всех единицах огнестрельного оружия, зарегистрированных в Украине, а также об их владельцах. Для того, чтобы облегчить систематизацию оружия и создание этого реестра, специально разработаны два законопроекта "О праве на гражданское огнестрельное оружие" - №5708 и №5708-01. Они касаются как легально зарегистрированного оружия, так и того, которое оборачивается в стране нелегально.

В частности, украинцы легально владеют 1,3 млн огнестрельного оружия. Однако согласно той информации, которой располагает Генеральная прокуратура, нелегального оружия в стране намного больше, чем легального. Причем с началом военных действий на востоке нашей страны "на руках" у гражданского населения оказалось очень много "огнестрелов".

По приблизительным оценкам, сейчас на руках населения имеется от 3 до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. То есть, каждый шестой украинец имеет "ствол". Именно это незарегистрированное оружие по большей части и является потенциальным источником криминала. Создание Единого реестра оружия проблемы полностью не решит, однако ее масштабы может уменьшить, говорят в МВД . В частности, будет проще расследовать преступления, совершенные с применением оружия.

Напомним, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что украинцы пока ментально не готовы к разрешению на всеобщее владение огнестрельным оружием.