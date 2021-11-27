Глава внешней разведки фюрера РФ назвал план вторжения в Украину "злонамеренной пропагандой США"

"Все, что сейчас происходит вокруг этой темы, является злонамеренной пропагандой со стороны Государственного департамента США".

Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уверяет, что РоSSия не планирует вторгнуться в Украину, а заявления относительно подготовки такого сценария являются "злонамеренной пропагандой США ".

Об этом он заявил в интервью одному из государственных телеканалов, сообщает Reuters.

Официальные лица США , НАТО и Украины в последние недели сообщали о необычных перемещениях роSSийских войск вблизи границы с Украиной. Союзники предполагают, что Москва может начать широкомасштабное наступление.

РоSSия неоднократно заявляла, что может свободно перемещать свои войска на собственной территории и что такие перемещения не должны вызывать беспокойства.

"Я должен всех успокоить. Ничего подобного не произойдет", - сказал Нарышкин.

"Все, что сейчас происходит вокруг этой темы, конечно, злонамеренная пропаганда со стороны Государственного департамента США ", - добавил он.

Нарышкин выступил через день после того, как высокопоставленный дипломат Госдепартамента США по европейским делам заявил о наличии нескольких сценариев реакции на наращивание роSSийских войск у границы с Украиной. Он также отметил, что НАТО примет решение о дальнейших действиях после консультаций на следующей неделе.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия сосредоточила около 92 000 военных вблизи границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили в помощи в случае нового наступления РоSSии.

Между тем, страны-партнеры Украины предупреждают РоSSию об ответственности в случае нового наступления. Штаты рассматривают как способ ответа новые санкции против РоSSии, включая ее президента Владимира Путина и газопровод "Северный поток-2", на ввод в эксплуатацию которого рассчитывает Кремль.