Минагрополитики подписало соглашение о сотрудничестве с ведущей компанией в сфере орошения

Министр аграрной политики Роман Лещенко подписал меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших мировых игроков в сфере ирригационного оборудования – компанией Alkhorayef Group.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Речь идет о реализации инвестиционного проекта производства ирригационного оборудования на территории нашего государства.

“Минагрополитики продолжает усиливаться международной поддержкой в направлении реализации ирригационной реформы в Украине. Один из крупнейших мировых игроков в сфере ирригационного оборудования – компания Alkhorayef Group – выразил нам свое уважение и готовность сотрудничать с Украиной. У меня была личная встреча с руководством компании на их родине – в Саудовской Аравии. В городе Эр-Рияд мне провели подробную презентацию на производственных мощностях компании”, – отметил министр.

Alkhorayef Industries является третьим крупнейшим производителем ирригационных машин в мире и первым на Аравийском полуострове. Ее деятельность распространена на 40 стран мира. Они производят ведущее промышленное, сельскохозяйственное и ирригационное оборудование.

“Приятно, что такой гигант, как Alkhorayef Group, видит перспективу развития украинского агросектора, в частности, проектов по орошению. Убежден, что наши договоренности выйдут на активную фазу реализации проекта в ближайшее время", – отметил министр.