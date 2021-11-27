Порошенко: наша обязанность - рассказывать о Голодоморе

Советский геноцид в Украине – это месть за свободу и независимость, которую украинцы завоевали в 1917-1921 годах.

Украинский народ пережил много трагедий, но страшнее беды, чем геноцид 1932-1933 годов, Украина не знает.

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«Советский геноцид в Украине – это месть за свободу, месть за независимость, которую украинцы завоевали в 1917-1921 годах. Это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Сталиным Голодомор. Более того – геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года», – отмечает Порошенко.

Он добавил, что насильственное изъятие продовольствия, массовые репрессии, блокада сел и целых районов – все это должно было уничтожить у украинцев стремление быть свободными.

«Сегодня Голодомор официально признан геноцидом украинского народа 16 государствами. И сейчас наша обязанность продолжать рассказывать об этой трагедии. Чтобы на всех континентах наконец-то осознали, что не признавать Голодомор – аморально», – считает Порошенко.

Порошенко отметил, что "мы не забудем страшного преступления против украинского народа".

“Эта рана никогда не заживет. Вечная память жертвам Голодомора. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", – пишет Петр Порошенко.

Напомним, День памяти жертв голодоморов – ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящийся на четвертую субботу ноября.