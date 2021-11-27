Байден, возможно, будет говорить с Путиным и Зеленским

"Мы поддерживаем способность Украины управлять собой".

Байден, возможно, будет говорить с Путиным и Зеленским
Фото: РБК-Україна

Президент США Джо Байден, возможно, будет говорить с президентами Украины и РоSSии Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным из-за наращивания роSSийских сил около украинской границы и заявления Зеленского о возможной подготовке переворота 1-2 декабря.

Об этом идет речь на whitehouse.gov.

“Я обеспокоен. Посмотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять собой. И мы возражаем против того, чтобы что-либо даже отдаленно приближалось к тому, о чем говорили”, – сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов о возможном перевороте в Украине.

На вопрос “Вы разговаривали с Зеленским или Путиным? Вы собираетесь?" президент ответил: "Вполне возможно".

Напомним, во время пресс-марафона 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота.

"У нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будут привлечены миллиард долларов. Я считаю, что эта операция - его вовлекают в войну против государства Украины", - заявил Зеленский.

Журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер со ссылкой на источники, близкие к Зеленскому, заявил, что переворот в Украине готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД.

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