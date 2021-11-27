Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом

Украинцы - нация, которую нельзя покорить даже тотальным голодом.

Об этом в Твиттере написал президент Украины Владимир Зеленский, чествуя память жертв голодоморов.

“Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших”, – говорится в сообщении.

Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих. pic.twitter.com/wrwITLo6r7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2021

“Это – трагедия нашего народа, которая до сих пор болит. И мы должны передавать нашим детям и внукам память о страшных страницах нашей истории, которые никогда не должны повториться. О бесчеловечных преступлениях советской власти, которая голодом пыталась сломить дух, подавить волю и достоинство украинцев”, – отметил со своей стороны городской голова Киева Виталий Кличко.

Мэр украинской столицы добавил, что в его семье голод пережила бабушка Евдокия Филипповна. “Когда она рассказывала мне, малышу, о тех временах, я думал, что это жуткая легенда. А то была даже не вся ужасная правда... Бабушка единственная выжила из своих семи братьев и сестер. И одна из немногих в своем родном селе. Сегодня я зажгу свечу в знак памяти о голодном детстве моей бабушки, о ее убитых советским режимом братьях и сестрах. Почитая память о более чем 10 миллионах украинцев, замученных голодом. Мы помним…”, – сказал Кличко.

Напомним, День памяти жертв голодоморов – ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящийся на четвертую субботу ноября.

Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и ставят символические горшки с зерном и свечи к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

В церемониальных мероприятиях около Мемориального знака «Свеча памяти» в Киеве также принимают участие первые лица государства, руководители иностранных государств, парламентов и международных организаций, члены правительства из разных стран, дипломаты, представители религиозных конфессий, региональные делегации, общественные и культурные деятели, свидетели Большого Голода.

85% украинцев согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.