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2021-11-27
В Калиновке под Киевом снесли памятник чекистам
Об этом сообщили активисты.
В пгт Калиновка в Броварском районе Киевской области снесли памятник 227 полку НКВД.
Об этом в соцсети Facebook написал активист Сергей Филимонов.
"В день памяти жертв Голодомора мы и другие небезразличные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", – отметил он.
Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98
"Годовщина Голодомора под Киевом: упал памятник чекистам", - со своей стороны написал активист Роман Ратушный.
Напомним, во Львове демонтировали советскую звезду, которая была установлена на Марсовом поле, входящем в состав музея-заповедника "Лычаковское кладбище".