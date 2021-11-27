В Калиновке под Киевом снесли памятник чекистам

Об этом сообщили активисты.

В пгт Калиновка в Броварском районе Киевской области снесли памятник 227 полку НКВД.

Об этом в соцсети Facebook написал активист Сергей Филимонов.

"В день памяти жертв Голодомора мы и другие небезразличные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", – отметил он.

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

"Годовщина Голодомора под Киевом : упал памятник чекистам", - со своей стороны написал активист Роман Ратушный.

Напомним, во Львове демонтировали советскую звезду, которая была установлена на Марсовом поле, входящем в состав музея-заповедника "Лычаковское кладбище".