В Калиновке под Киевом снесли памятник чекистам

Об этом сообщили активисты.

В пгт Калиновка в Броварском районе Киевской области снесли памятник 227 полку НКВД.

Об этом в соцсети Facebook написал активист Сергей Филимонов.

"В день памяти жертв Голодомора мы и другие небезразличные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", – отметил он.

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

"Годовщина Голодомора под Киевом: упал памятник чекистам", - со своей стороны написал активист Роман Ратушный.

Напомним, во Львове демонтировали советскую звезду, которая была установлена на Марсовом поле, входящем в состав музея-заповедника "Лычаковское кладбище".

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