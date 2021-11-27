Мониторинговая миссия ООН потребует доступа к пленным в ОРДЛО

Представители миссии продолжат давление на оккупантов в ОРДЛО, чтобы они обеспечили этот доступ.

Мониторинговая миссия ООН потребует доступа к пленным в ОРДЛО
Матильда Богнер
Фото: un.org.ua

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потребует доступа к пленным на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает "Укринформ".

"Что касается недопуска к пленным, то причины, которые они (оккупанты в ОРДЛО) сейчас называют - это из-за пандемии, и говорят, что из-за ситуации с COVID-19 у них очень строгие ограничения. И с сегодняшнего дня даже запретили свидание с родными тем людям, которые задержаны и содержатся на неподконтрольной территории. Но и до ситуации с коронавирусом также туда не было доступа на самом деле, они не хотят предоставлять доступ независимым международным организациям в места задержания, и мы будем продолжать требовать такого доступа и давить на них, чтобы они обеспечили этот. доступ", - сказала Богнер в ходе круглого стола, состоявшегося 26 ноября в Киеве.

По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, контролируемые Россией силы удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих.

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