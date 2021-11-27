Советник Байдена обсудил с Ермаком ситуацию на границе Украины

Стороны обсудили общие беспокойства по поводу текущей военной деятельности РоSSии у границы Украины и ее жесткую риторику в отношении Украины.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в пятницу, 26 ноября, провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан пообщался сегодня с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком о последних событиях. Они обсудили совместные беспокойства по поводу текущей военной деятельности РоSSии у границы Украины и ее жесткую риторику в отношении Украины. Они согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности. Господин Салливан подчеркнул непреклонную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 000 военных близ кордонов Украины и может готовить наступление на январь-февраль. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили в помощи в случае нового наступления РоSSии.

Между тем, страны-партнеры Украины предупреждают РоSSию об ответственности в случае нового наступления. Штаты рассматривают как средство ответа новые санкции против РоSSии, включая ее президента Владимира Путина и газопровода "Северный поток-2", на ввод в эксплуатацию которого рассчитывает Кремль.