На Донбассе оккупанты убили украинского военного

С начала суток зафиксировано два обстрела позиций ВСУ.

На Донбассе оккупанты убили украинского военного
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Сегодня, 26 ноября, на Донбассе погиб военнослужащий Объединенных сил. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела роSSийских оккупантов.

Пресс-центр ООС сообщает, что с начала суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

В направлении Марьинки враг осуществил обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

В сторону Новомихайловки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, по состоянию на 24 ноября боевые потери Украины за 16 месяцев перемирия на Донбассе составили 66 погибших и 275 раненых.

В ОБСЕ констатировали, что на Донбассе нарушений режима прекращения огня больше, чем до перемирия.

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