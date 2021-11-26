В Киеве прошел "пресс-марафон" Владимира Зеленского. Трансляция
К участию приглашены журналисты 32 медиа.
В Киеве в Creative State Arsenal прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. К участию приглашены журналисты 32 иностранных и украинских СМИ, список которых был составлен информационным департаментом Офиса президента.
Спикер Зеленского Сергей Никифоров в Facebook сообщил, что "пресс-марафон Владимира Зеленского вызвал ажиотаж", и желающих гораздо больше, чем может вместить формат.
"В отличие от “Антонова” или “Киев фуд маркета” количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где слово имели и расследователи, и международные СМИ, и представители медиа политических оппонентов Владимира Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента", – отметил он.
Все медиа из списка гарантированно могут задать по одному вопросу.
Список СМИ
- Liga.net
- РБК Украина
- 24 канал
- Свобода слова Савика Шустера
- Украинские новости
- Интерфакс Украина
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНИАН
- Укринформ
- ТРК Украина
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радио Свобода
- КП в Украине
- Украинская правда
- Бабель
- СТВ
- Фокус
- Корреспондент
- НВ
- Интер
- Forbes Украина
- ICTV
- LB.ua
- UA: Первый
- BBC
Журналисты изданий, которые не были приглашены к участию, обещали прийти к месту проведения, чтобы показать президенту, какое действительное количество медийщиков хотели с ним пообщаться.
В то же время медийщики перед конфренцией сообщили, что Офис президента обещал позже провести пресс-конференции для тех изданий, которые не были аккредитованы сегодня.
Напомним, о проведении пресс-конференции Зеленского стало известно вчера. В анонсе говорилось, что глава государства будет отвечать на вопросы в течение трех часов.
Предыдущая пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая. Она длилась около трех часов, но большинство из 200 журналистов не смогли задать свои вопросы.