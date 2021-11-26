В Киеве прошел "пресс-марафон" Владимира Зеленского. Трансляция

К участию приглашены журналисты 32 медиа.

В Киеве в Creative State Arsenal прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. К участию приглашены журналисты 32 иностранных и украинских СМИ, список которых был составлен информационным департаментом Офиса президента.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров в Facebook сообщил, что "пресс-марафон Владимира Зеленского вызвал ажиотаж", и желающих гораздо больше, чем может вместить формат.

"В отличие от “Антонова” или “Киев фуд маркета” количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где слово имели и расследователи, и международные СМИ, и представители медиа политических оппонентов Владимира Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента", – отметил он.

Все медиа из списка гарантированно могут задать по одному вопросу.

Список СМИ

  • Liga.net
  • РБК Украина
  • 24 канал
  • Свобода слова Савика Шустера
  • Украинские новости
  • Интерфакс Украина
  • Обозреватель
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНИАН
  • Укринформ
  • ТРК Украина
  • AFP
  • Цензор.нет
  • Bloomberg
  • Радио Свобода
  • КП в Украине
  • Украинская правда
  • Бабель
  • СТВ
  • Фокус
  • Корреспондент
  • НВ
  • Интер
  • Forbes Украина
  • ICTV
  • LB.ua
  • UA: Первый
  • BBC

Журналисты изданий, которые не были приглашены к участию, обещали прийти к месту проведения, чтобы показать президенту, какое действительное количество медийщиков хотели с ним пообщаться.

В то же время медийщики перед конфренцией сообщили, что Офис президента обещал позже провести пресс-конференции для тех изданий, которые не были аккредитованы сегодня.

Напомним, о проведении пресс-конференции Зеленского стало известно вчера. В анонсе говорилось, что глава государства будет отвечать на вопросы в течение трех часов.

Предыдущая пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая. Она длилась около трех часов, но большинство из 200 журналистов не смогли задать свои вопросы.

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