В Киеве прошел "пресс-марафон" Владимира Зеленского. Трансляция

В Киеве в Creative State Arsenal прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. К участию приглашены журналисты 32 иностранных и украинских СМИ , список которых был составлен информационным департаментом Офиса президента.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров в Facebook сообщил, что "пресс-марафон Владимира Зеленского вызвал ажиотаж", и желающих гораздо больше, чем может вместить формат.

"В отличие от “Антонова” или “Киев фуд маркета” количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где слово имели и расследователи, и международные СМИ , и представители медиа политических оппонентов Владимира Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента", – отметил он.

Все медиа из списка гарантированно могут задать по одному вопросу.

Список СМИ

Liga.net

РБК Украина

24 канал

Свобода слова Савика Шустера

Украинские новости

Интерфакс Украина

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНИАН

Укринформ

ТРК Украина

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радио Свобода

КП в Украине

Украинская правда

Бабель

СТВ

Фокус

Корреспондент

НВ

Интер

Forbes Украина

ICTV

LB.ua

UA: Первый

BBC

Журналисты изданий, которые не были приглашены к участию, обещали прийти к месту проведения, чтобы показать президенту, какое действительное количество медийщиков хотели с ним пообщаться.

В то же время медийщики перед конфренцией сообщили, что Офис президента обещал позже провести пресс-конференции для тех изданий, которые не были аккредитованы сегодня.

Напомним, о проведении пресс-конференции Зеленского стало известно вчера. В анонсе говорилось, что глава государства будет отвечать на вопросы в течение трех часов.

Предыдущая пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая. Она длилась около трех часов, но большинство из 200 журналистов не смогли задать свои вопросы.