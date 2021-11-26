Зеленский обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с Bayraktar

"На вашей совести - смерти людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено!"

Зеленский обвинил журналиста Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с Bayraktar
Фото: скрін відео

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции обвинил журналиста Юрия Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с Bayraktar.

"Господин Бутусов, вы говорите об ответственности за жизнь людей, за смерти людей. За последнюю неделю ежедневно два-три международных разговора, включая руководство ЕС, США, Великобритании, Франции, Германии я провожу из-за вас. Рассказать, почему? Вы первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе. Вы выкладываете такую информацию так же, как сливали информацию относительно господина Бурбы", - заявил Зеленский после критического вопроса Бутусова о Руслане Демченко.

"На вашей совести - смерти людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – добавил президент.

Он предположил, что действия Бутусова и его плохое отношение к власти связаны с оскорблением за то, что ему не дали должности, а также атакой СНБО на одного из спонсоров его издания.

Журналист в ответ обвинил Зеленского во лжи.

"Все, что вы здесь рассказали, - это ложь. И вы это говорите для того, чтобы не отвечать за себя, за Ермака и за Демченко. Ваша тактика такова: оболгать людей, которые что-то пишут, выдумать кучу разговоров. Ваша ложь всем очень хорошо видна", - заявил он.

Напомним, что в конце октября стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые применили ударный дрон Bayraktar на Донбассе. Беспилотник был использован для уничтожения артиллерии, которая обстреливала село Гранитное.

Bayraktar – это турецкий ударный оперативно тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета.

Представитель Донбасса в ТКГ Сергей Гармаш заявлял, что Украина не нарушила минские договоренности, когда использовала Bayraktar.

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