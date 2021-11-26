Украину впервые посетит топменеджмент Apple, - Федоров
Один из проектов – возможное применение технологий Apple в переписи населения 2023 года.
На следующей неделе Украину впервые посетит топ-менеджмент Apple для презентации проектов, разработанных с представителями Министерства цифровой трансформации.
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Кроме онлайн-презентации социальных услуг, на следующей неделе у нас будет еще одно важное событие - в Украину впервые приезжает топ-менеджер Apple. Во главе с Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. После нашей первой встречи в Кремниевой долине в сентябре мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов", – написал Федоров.
Он отметил, что один из проектов – возможное применение технологий Apple в переписи населения 2023 года.
Apple – американский технологический гигант, проектирующий и производящий технику, программное обеспечение и онлайн-сервисы.
Ранее сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина прорабатывает вопрос возможности организации выборов и переписи населения в онлайн-режиме с компаниями Apple и Microsoft.