Украину впервые посетит топменеджмент Apple, - Федоров

Один из проектов – возможное применение технологий Apple в переписи населения 2023 года.

На следующей неделе Украину впервые посетит топ-менеджмент Apple для презентации проектов, разработанных с представителями Министерства цифровой трансформации.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Кроме онлайн-презентации социальных услуг, на следующей неделе у нас будет еще одно важное событие - в Украину впервые приезжает топ-менеджер Apple . Во главе с Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. После нашей первой встречи в Кремниевой долине в сентябре мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов", – написал Федоров.

Он отметил, что один из проектов – возможное применение технологий Apple в переписи населения 2023 года.

Apple – американский технологический гигант, проектирующий и производящий технику, программное обеспечение и онлайн-сервисы.