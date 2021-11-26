Украину впервые посетит топменеджмент Apple, - Федоров

Один из проектов – возможное применение технологий Apple в переписи населения 2023 года.

Украину впервые посетит топменеджмент Apple, - Федоров
Фото: Прес-служби Мінцифри

На следующей неделе Украину впервые посетит топ-менеджмент Apple для презентации проектов, разработанных с представителями Министерства цифровой трансформации.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Кроме онлайн-презентации социальных услуг, на следующей неделе у нас будет еще одно важное событие - в Украину впервые приезжает топ-менеджер Apple. Во главе с Марком Ленноном - Worldwide Head of Government. После нашей первой встречи в Кремниевой долине в сентябре мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов", – написал Федоров.

Он отметил, что один из проектов – возможное применение технологий Apple в переписи населения 2023 года.

Apple – американский технологический гигант, проектирующий и производящий технику, программное обеспечение и онлайн-сервисы.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина прорабатывает вопрос возможности организации выборов и переписи населения в онлайн-режиме с компаниями Apple и Microsoft.

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