Резников обсудил с послом Франции предстоящие консультации по увеличению обороноспособности Украины

Во время встречи отмечалась важность скоординированных усилий по обеспечению безопасности в регионе.

Резников обсудил с послом Франции предстоящие консультации по увеличению обороноспособности Украины
Олексій Резніков
Фото: скріншот відео

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития двустороннего украинско-французского сотрудничества и будущие двусторонние консультации, в том числе по наращиванию оборонных способностей Украины.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, Резников проинформировал французскую сторону о ситуации с безопасностью на Востоке Украины, в Черноморском регионе и вдоль украинской границы, учитывая вооруженную агрессию РоSSийской федерации против Украины.

Во время встречи отмечалась важность скоординированных усилий по обеспечению безопасности в регионе.

Этьен де Понсен заверил Алексея Резникова в безоговорочной поддержке стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию и подтвердил принципиальную позицию своего государства по осуждению роSSийской агрессии на Востоке Украины, а также по осуждению оккупации Россией украинских территорий (АР Крым и г. Севастополь и г. Севастополь) и Луганской области).

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