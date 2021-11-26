Резников обсудил с послом Франции предстоящие консультации по увеличению обороноспособности Украины

Во время встречи отмечалась важность скоординированных усилий по обеспечению безопасности в регионе.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, в ходе которой стороны обсудили вопросы развития двустороннего украинско-французского сотрудничества и будущие двусторонние консультации, в том числе по наращиванию оборонных способностей Украины.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, Резников проинформировал французскую сторону о ситуации с безопасностью на Востоке Украины, в Черноморском регионе и вдоль украинской границы, учитывая вооруженную агрессию РоSSийской федерации против Украины.

Во время встречи отмечалась важность скоординированных усилий по обеспечению безопасности в регионе.