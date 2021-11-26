Зеленский: С Коломойским не общаемся очень давно

Владимир Зеленский заверил, что не проводит с олиграхом Игорем Коломойским никаких разговоров. Они уже не общались около двух лет. Об этом заявил президент во время пресс-марафона.

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Союз с Коломойским

«О союзничестве с Коломойским — мы с ним не проводим никаких разговоров, не проводили долгое время — где-то два года. Сегодня медиа ДТЭКа — я считаю, что это не о свободе слова. Это война со мной против закона о деолигархизации», — заявил президент, отвечая на вопрос о медийной войне.

Вопрос Укрнафты

Кроме того, Зеленский заявил, что вопрос раздела Укрнафты между НАК «Нафтогаз» и компаниями олигарха Игоря Коломойского не решен.

«Разделения Укрнафты не произошло. Я знаю, что это выход из сложной судебной ситуации. Мне лично это докладывал (экс-глава „Нафтогаза“ — ред.) Коболев… Все говорили, что там есть задолженность НАК „Нафтогаза“ перед Укрнафтой. Кто-то сделал так, что Игорь Валерьевич является партнером с государством в Укрнафте. Это было еще до нас, и это было еще до моего предшественника, насколько мне известно. Вопрос разделения был давно. Вопрос этот не решен», — заявил Зеленский.

По словам Коболева и нынешнего главы НАК Юрия Витренко, если не провести разделение Укрнафты, «есть большая вероятность, что компании, владеющие акциями Укрнафты, могут выиграть суд, потому что государственная задолженность была очень велика».

«Несколько миллиардов, мне кажется, использовано газ, и не уплачены были деньги от НАКа Укрнафте. Я знаю, что у нас нет денег на сегодняшний день в бюджете платить любому, включая компании Коломойского. Мы это не можем себе позволить», — подчеркнул президент.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция Укрнефти, группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами Приватбанка, — около 42% акций.

В «Нафтогазе» заявляли, что переговоры о разделе активов «Укрнафты» могут завершиться до конца года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в интервью «Цензор.нет» украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в Украине «больше нет олигархов» и отрицал свое влияние на президента Зеленского и его партию «Слуга народа».

Зеленский заявил, что Украина находится в состоянии войны уже восемь лет. И обострение мощной эскалации со стороны РоSSии, и со стороны боевиков, поддерживаемых РоSSийской Федерацией, может произойти ежедневно.