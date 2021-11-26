Зеленский: Они так боятся, что я пойду на второй срок, Гордон из штанов выпрыгивает

Президент отреагировал на требование журналиста не идти на второй срок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский журналист Дмитрий Гордон "аж из штанов выпрыгивает", чтобы он не пошел на второй срок, и назвал его "позорищем".

Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона в Киеве .

"Даже если я не пойду на второй срок, они так боятся, Гордон из штанов выпрыгивает: "Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен". Ну, господи боже мой, или это самое главное? Я там не вижу, как дети мои растут. Вот я должен. Должен только им… позорище", - сказал президент, комментируя заявления Дмитрия Гордона.

В начале ноября Дмитрий Гордон заявил, что "даже если рейтинг Владимира Зеленского на момент окончания его каденции будет 90%, он все равно должен уйти".

Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что еще не принял решения о втором сроке. По словам президента, это должно решать общество. Кроме того, решение о втором сроке будет приниматься с учетом мнения его семьи.

Несколько недель назад Зеленский рассказал, что дочка уговаривает его не идти на второй срок.

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял, что идет только на один срок, за который изменит страну и передаст ее новому президенту.

Однако уже в 2020 году Зеленский заявил, что подумает о втором сроке, потому что одной каденции ему не хватит для реализации задуманного.

В марте 2021 года лидеры "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия сообщили, что партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок.