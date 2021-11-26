Апелляционный суд отказался отпустить Семенченко из-под стражи

Бывший нардеп останется в СИЗО, по крайней мере, до нового года.

Апелляционный суд отказался отпустить Семенченко из-под стражи
Фото: censor.net

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Соломенского суда об аресте бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию незаконного вооруженного формирования.

Пресс-служба суда сообщает, что 26 ноября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу о продлении ареста Семенченко до 1 января 2022 года.

"По результату апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 03 ноября 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - сказано в сообщении.

Также суд отказался отпустить бывшего народного депутата на поруки.

Напомним, что бывшего народного депутата Семена Семенченко арестовали 26 марта за создание "частной армии". Он находился в СИЗО четыре месяца, затем его отпустили под домашний арест, но через две недели снова взяли под стражу.

По версии СБУ, Семенченко и так называемый секретный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию охранных услуг. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена и поэтому считается незаконными вооруженными формированиями.

Семенченко вменяли ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (создание незаконного вооруженного формирования), ч.3 ст.260 (руководство незаконным вооруженным формированием), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (организация теракта) Уголовного кодекса.

В начале июля стало известно, что Семенченко выдвинули новое подозрение по ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 (приобретение и хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.

После того, как Киевский апелляционный суд во второй раз отложил рассмотрение жалобы на его арест, Семенченко заявил, что объявит голодовку.

В конце сентября СБУ завершила расследование по делу Семенченко.

3 ноября стало известно, что СБУ подозревает в разворовывании благотворительных взносов со счетов фонда батальона «Донбасс» жену Семенченко.

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