Украина полностью контролирует границы и готова к эскалации конфликта с РоSSией — Президент

Украина находится в состоянии войны уже восемь лет. Обострение мощной эскалации и со стороны РоSSии, и со стороны боевиков, поддерживаемых РоSSийской Федерацией, может произойти в любой день. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, посвященного «экватору» его каденции.

Зеленский напомнил, что некоторые СМИ сейчас запугивают украинцев, что завтра будет война.

«Что мы должны знать. Мы полностью контролируем наши границы и готовы к любой эскалации…», — подчеркнул Президент.

Он также отметил, что власть ежедневно получает данные от стран-партнеров, которые нас поддерживают — финансово, информационно, технически.

«Но прежде всего, мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию… Армия у нас мощная…», — заверил Зеленский.

Военная угроза